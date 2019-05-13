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Культура | В Пензе завершился фестиваль эстрадного и современного танца

13.05.2019|15:24
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Всероссийский фестиваль эстрадного и современного танца подошел к завершению. Более 400 участников из 11 городов демонстрировали свое мастерство.

«Около ста номеров, пять спектаклей мы просмотрели танцевальных. Было очень много интересного. Пенза молодцы, потому что последние 2-3 года очень вырос уровень в Пензе. И мы, наконец, начинаем танцевать современный танец - настоящий, живой. Это очень радует», - отметила директор фестиваля «Равновесие» Светлана Федорова.

Правда, понятно такое высокое искусство не всем. Может, поэтому некоторые решили добавить к выступлению комментарий.

В итоге Гран-при фестиваля получил коллектив «Сота» из Волгограда, лауреатами первой степени стали «Нон-стоп» из Иванова, «Со смыслом» из Пензы, а также саратовский «Статус».

«Довольны! Есть какие-то недочеты, но мы все равно довольны своим номером, мы сделали все, что смогли», - рассказала участница фестиваля Эльнара Хакимова (г. Саратов).

Многие участники завершившегося фестиваля «Равновесие» уже подали заявки на следующий, он пройдет в Пензе через год.

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Гость|13.05.2019 19:17|

ЖИВУ ПО СОСЕДСТВУ

ВЗНОСЫ:

Ансамбль/малая форма

1100р./чел. - 1 номер,

800р./чел. – за 2 номер,

700р./чел. – за 3 номер

Соло

3500р. за участника

Дуэт

2000р./чел. за один номер в номинации.

Каждый следующий номер для участников соло/дуэт – 700р./чел. (оплачивается независимо от участия в других групповых категориях).

Танцевальный спектакль

12000р. - до 15 минут

18000р. - от 16 минут до 30 минут

24000р. - от 31 минуты до 45 минут.

ОБЫЧНАЯ ОБДИРАЛОВКА РОДИТЕЛЕЙ ДЕТЕЙ ЗАЕЗЖИМИ ГАСТРОЛЁРАМИ.ТАКИХ МНОГО.

ДЕТСКИЕ КОНКУРСЫ И СОРЕВНОВАНИЯ ДОЛЖНЫ БЫТЬ БЕСПЛАТНЫМИ И БЫТЬ ПОД КОНТРОЛЕМ МИНИСТЕРСТВА КУЛЬТУРЫ.

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