Всероссийский фестиваль эстрадного и современного танца подошел к завершению. Более 400 участников из 11 городов демонстрировали свое мастерство.
«Около ста номеров, пять спектаклей мы просмотрели танцевальных. Было очень много интересного. Пенза молодцы, потому что последние 2-3 года очень вырос уровень в Пензе. И мы, наконец, начинаем танцевать современный танец - настоящий, живой. Это очень радует», - отметила директор фестиваля «Равновесие» Светлана Федорова.
Правда, понятно такое высокое искусство не всем. Может, поэтому некоторые решили добавить к выступлению комментарий.
В итоге Гран-при фестиваля получил коллектив «Сота» из Волгограда, лауреатами первой степени стали «Нон-стоп» из Иванова, «Со смыслом» из Пензы, а также саратовский «Статус».
«Довольны! Есть какие-то недочеты, но мы все равно довольны своим номером, мы сделали все, что смогли», - рассказала участница фестиваля Эльнара Хакимова (г. Саратов).
Многие участники завершившегося фестиваля «Равновесие» уже подали заявки на следующий, он пройдет в Пензе через год.
ЖИВУ ПО СОСЕДСТВУ
ВЗНОСЫ:
Ансамбль/малая форма
1100р./чел. - 1 номер,
800р./чел. – за 2 номер,
700р./чел. – за 3 номер
Соло
3500р. за участника
Дуэт
2000р./чел. за один номер в номинации.
Каждый следующий номер для участников соло/дуэт – 700р./чел. (оплачивается независимо от участия в других групповых категориях).
Танцевальный спектакль
12000р. - до 15 минут
18000р. - от 16 минут до 30 минут
24000р. - от 31 минуты до 45 минут.
ОБЫЧНАЯ ОБДИРАЛОВКА РОДИТЕЛЕЙ ДЕТЕЙ ЗАЕЗЖИМИ ГАСТРОЛЁРАМИ.ТАКИХ МНОГО.
ДЕТСКИЕ КОНКУРСЫ И СОРЕВНОВАНИЯ ДОЛЖНЫ БЫТЬ БЕСПЛАТНЫМИ И БЫТЬ ПОД КОНТРОЛЕМ МИНИСТЕРСТВА КУЛЬТУРЫ.