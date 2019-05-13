13.05.2019 | 15:24

Всероссийский фестиваль эстрадного и современного танца подошел к завершению. Более 400 участников из 11 городов демонстрировали свое мастерство.

«Около ста номеров, пять спектаклей мы просмотрели танцевальных. Было очень много интересного. Пенза молодцы, потому что последние 2-3 года очень вырос уровень в Пензе. И мы, наконец, начинаем танцевать современный танец - настоящий, живой. Это очень радует», - отметила директор фестиваля «Равновесие» Светлана Федорова.

Правда, понятно такое высокое искусство не всем. Может, поэтому некоторые решили добавить к выступлению комментарий.

В итоге Гран-при фестиваля получил коллектив «Сота» из Волгограда, лауреатами первой степени стали «Нон-стоп» из Иванова, «Со смыслом» из Пензы, а также саратовский «Статус».

«Довольны! Есть какие-то недочеты, но мы все равно довольны своим номером, мы сделали все, что смогли», - рассказала участница фестиваля Эльнара Хакимова (г. Саратов).

Многие участники завершившегося фестиваля «Равновесие» уже подали заявки на следующий, он пройдет в Пензе через год.