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Культура | Пензенцы увидели на сцене учениц школы восточного танца «Бахор»

12.05.2019|17:44
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Загадочные восточные ритмы, длинноволосые красавицы и пленительный танец живота. На сцене были артистки студии «Бахор» - все, от мала до велика. Тот редкий случай, когда яркий макияж разрешается и восьмилетним. Красоту нужно подчеркивать!

«Сначала мне мама хвостик сделала, чтобы челка на глаза не лезла, а потом с лаком сделала, накрасила меня. Тени она мне красила, пудру немножко, помаду», - поделилась воспитанница студии Сабина Намазова.

Школа восточного танца «Бахор» появилась в 2007-м, в настоящее время в ней занимаются порядка ста человек. Есть среди учениц и те, кому 50. Но все же большинство - дети.

«Были мы во многих городах, это была и Тула, и Ялта, и Москва. Последний чемпионат, на котором наши дети выступали, был здесь, чемпионат Пензенской области по беллидансу. Дети у нас все групповые в основном призовики, первые-вторые места. И девочки, которые танцуют в молодежи и в юниорах, также занимали призовые места», - рассказала руководитель школы восточного танца «Бахор» Аурика Цуркан.

Творческий сезон еще не закончен. 25 мая пензенские красавицы отправятся покорять Саратов.

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