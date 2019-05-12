12.05.2019 | 13:46

В Пензенской картинной галерее решили нестандартно подойти к проведению всероссийской акции «Ночь музеев». Тех, кто решит посетить учреждение вечером в субботу, 18 мая, ждет прогулка с его руководителем - Кириллом Застрожным.

Картинная галерея анонсировала свой новый творческий проект «Ночная прогулка с директором по галерее» с помощью видео, размещенного в соцсети «ВКонтакте».

«Ночь. Самое таинственное время суток. Над старинным зданием Пензенской картинной галереи имени Савицкого сгущается мгла...» - сообщает голос за кадром.

Потом появляется сам Кирилл Застрожный. «Сегодня мы с вами, дорогие друзья, впервые за всю историю Пензенской картинной галереи совершим ночную экскурсию по ее экспозиции. Я почти уверен, что нас ожидает нечто просто на самом деле необычное», - интригует директор учреждения.

Уточняется, что в эту ночь единственным освещением в картинной галерее будет ручной фонарик.

Пензенцы отреагировали на ролик с энтузиазмом. «Идея - супер!», «Во сколько?» - написали они. В галерее пообещали назвать точное время ближе к дате.