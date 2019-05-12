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Культура | Картинная галерея приглашает пензенцев на ночную прогулку с директором

12.05.2019|13:46
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В Пензенской картинной галерее решили нестандартно подойти к проведению всероссийской акции «Ночь музеев». Тех, кто решит посетить учреждение вечером в субботу, 18 мая, ждет прогулка с его руководителем - Кириллом Застрожным.

Картинная галерея анонсировала свой новый творческий проект «Ночная прогулка с директором по галерее» с помощью видео, размещенного в соцсети «ВКонтакте».

«Ночь. Самое таинственное время суток. Над старинным зданием Пензенской картинной галереи имени Савицкого сгущается мгла...» - сообщает голос за кадром.

Потом появляется сам Кирилл Застрожный. «Сегодня мы с вами, дорогие друзья, впервые за всю историю Пензенской картинной галереи совершим ночную экскурсию по ее экспозиции. Я почти уверен, что нас ожидает нечто просто на самом деле необычное», - интригует директор учреждения.

Уточняется, что в эту ночь единственным освещением в картинной галерее будет ручной фонарик.

Пензенцы отреагировали на ролик с энтузиазмом. «Идея - супер!», «Во сколько?» - написали они. В галерее пообещали назвать точное время ближе к дате.

Источник — видео vk.com/penzagallery
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Гость|12.05.2019 14:15|

А ориентация какая у директора

Дмитрий Н. Мотовилов|12.05.2019 14:18|

Кирилл - второе национальное достояние фондов галереи. На первом всё-таки картины и скульптуры...

Гость|12.05.2019 14:28|

Креативный директор. Без него никто бы не вспоминал, что есть картинная галерея

Дмитрий Н. Мотовилов|12.05.2019 14:34|

Хорошо, что пупки у беременных не разрисовывает, как Валера...

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