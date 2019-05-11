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Культура | На уличной сцене в Детском парке выступила Ольга Козырева

11.05.2019|17:20
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Наконец-то дождались жители ближнего Арбекова появления в летнем театре Детского парка любимой певицы. Ольга Козырева открыла свой новый сезон на уличной сцене.

«Очень рады, мы ждали ее с нетерпением, мы довольны. С удовольствием слушаем, очень даже нравится. Молодцы, почаще бы! Даже слезы пробирают иногда, когда она поет», - отметили горожанки.

В программе нового музыкального сезона произошли небольшие изменения, но в основном Ольга Козырева осталась верна традиционным запросам зрителей.

«Стараюсь выбирать песни, которые уже знакомы, скажем так, хиты. В этом году одна из новых песен будет в программе - из репертуара Анны Герман «А он мне нравится». Я надеюсь, что зрителям понравится новый номер», - рассказала певица.

Не обошлось и без песен военных лет, которые знают практически все.

Концерты Ольги Козыревой на свежем воздухе в Детском парке будут проходить еженедельно до сентября.

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Гость|11.05.2019 19:07|

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