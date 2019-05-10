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Культура | В парке имени В. Г. Белинского на разных площадках исполнили песни о войне

10.05.2019|17:49
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Кузов учебного автомобиля «Урал» на время стал сценой для молодых артистов. В парке культуры и отдыха имени В. Г. Белинского на разных площадках исполняли песни о войне.

У каждого артиста - свой зритель. Кто пританцовывал, кто, сидя на лавочке, слушал композиции прошлых лет. Настоящие ветераны культурно-массовой работы парка - коллектив клуба фронтовых друзей «Патриот». Этот хор был создан больше 30 лет назад.

«Поем жизнерадостные песни о мире, о любви, о дружбе, о труде. Все участники с удовольствием посещают репетиции», - рассказал руководитель хора ветеранов «Патриот» Алексей Гундорин.

Отдыхающим в парке предоставили выбор, как провести досуг: концертная программа или фотосессия. Специальную зону отгородили для желающих сделать снимки, подготовили реквизит - фуражки, гимнастерки и музыкальные инструменты.

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