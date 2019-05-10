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Культура | 40 коллективов области выступили на фестивале на Юбилейной площади

10.05.2019|18:31
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Пятилетняя Ксюша Гагарина стала участницей музыкального фестиваля на Юбилейной площади.

Благодаря концерту и у выступающих, и у зрителей душа пела, уверен его почетный гость - художественный руководитель группы «Белый день» Валерий Семин.

«Столько желающих! Я знаю, что Сурский край и поющий, и играющий, и любящий свои народные песни. Особенно мне приятно, что молодежи очень много», - отметил он.

В фестивале, который длился более четырех часов, приняли участие около 40 коллективов Пензенской области.

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