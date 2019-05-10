10.05.2019 | 18:31

Пятилетняя Ксюша Гагарина стала участницей музыкального фестиваля на Юбилейной площади.

Благодаря концерту и у выступающих, и у зрителей душа пела, уверен его почетный гость - художественный руководитель группы «Белый день» Валерий Семин.

«Столько желающих! Я знаю, что Сурский край и поющий, и играющий, и любящий свои народные песни. Особенно мне приятно, что молодежи очень много», - отметил он.

В фестивале, который длился более четырех часов, приняли участие около 40 коллективов Пензенской области.