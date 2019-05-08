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Культура | Жители Пензы смогут увидеть уникальные зарисовки военного времени

08.05.2019|16:31
Печать

Авторы работ не понаслышке знали, что такое война. Художников уже нет в живых, но их творчество еще долго будет олицетворять символ борьбы с фашистскими войсками.

В картинной галерее имени К. А. Савицкого, в Губернаторском доме, открылась выставка, посвященная Дню Победы. Там представлены произведения пензенских художников и поэтов - участников Великой Отечественной войны.

«Обстановка погружения в реалии фронтовых дорог, грозовая атмосфера - я думаю, что это очень интересная выставка, и люди - ребятишки, взрослые, - пришедшие к нам сюда на День Победы и в праздничные дни, с удовольствием это посмотрят», - отметил директор картинной галереи Кирилл Застрожный.

Экспозиция содержит около 25 работ - стихи, живопись, и даже уникальные зарисовки, сделанные во время Великой Отечественной войны. По словам организаторов выставки, образы, пропитанные фронтовым духом, еще раз напомнят зрителям о том, кому мы обязаны за Великую Победу.

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