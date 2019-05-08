Пензенское информационное агентство|18+|Среда|8 мая 2019|14:37
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+23oC
+24oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+24oC
+25oC
Завтра | Ясно |
  73.09  |  $  65.23
 

Культура | Стали известны имена гостей пензенского фестиваля Jazz May

08.05.2019|13:04
Печать

17-19 мая на площадках областной филармонии и киноконцертного зала «Пенза» пройдет IX Международный фестиваль джазовой музыки Jazz May. В этом году впервые каждый его день будет посвящен отдельной теме.

17 мая - самый джазовый день. Публика увидит и услышит квинтет молодого саксофониста-виртуоза Юрия Псянчина из Екатеринбурга, а также трио певца и пианиста Энтони Стронга.

18 мая - самый ритмичный день. Для зрителей прозвучит фолк-фьюжн в исполнении московского трио KLE2GO с фолк-музыкантом Сергеем Клевенским в составе, также выступят барабанщик Бенни Греб с бас-гитаристом Янеком Гвиздалой.

19 мая - самый зрелищный день. В первом отделении группа австрийского авангардиста Дэвида Хелбока из трех человек на 20 музыкальных инструментах сыграет как авторские композиции, так и пьесы Херби Хэнкока, Сидара Уолтона, Дейва Брубека, Кита Джарретта, Джо Завинула, Чика Кориа.

Потом на сцену выйдет джаз-бас-театр Алекса Ростоцкого, который исполнит этноджаз в сопровождении видеоряда, основанного на авторской анимации и живописных полотнах.

«Главными сюрпризами открытой площадки станут выступления культовой пензенской группы «Бухарин Blues» и популярной московской группы Shoo во главе с участницей шоу «Голос» Шуней Балашовой.

Кроме того, организаторы намерены громко отметить 120-летие со дня рождения Дюка Эллингтона, одного из самых влиятельных музыкантов за всю историю жанра», - сообщили организаторы фестиваля.

Гостей также ждут мастер-классы и живой газон, который по окончании фестиваля будет демонтирован.

0
0
0
0
 
Гость|08.05.2019 13:44|

«Бухарин Blues» - это точно джаз?

Гость|08.05.2019 13:47|

Хорошая программа!

Гость|08.05.2019 14:22|

Так и непонятно, это будет сбор говнарей или все таки нормальные люди будут?

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!