08.05.2019 | 13:04

17-19 мая на площадках областной филармонии и киноконцертного зала «Пенза» пройдет IX Международный фестиваль джазовой музыки Jazz May. В этом году впервые каждый его день будет посвящен отдельной теме.

17 мая - самый джазовый день. Публика увидит и услышит квинтет молодого саксофониста-виртуоза Юрия Псянчина из Екатеринбурга, а также трио певца и пианиста Энтони Стронга.

18 мая - самый ритмичный день. Для зрителей прозвучит фолк-фьюжн в исполнении московского трио KLE2GO с фолк-музыкантом Сергеем Клевенским в составе, также выступят барабанщик Бенни Греб с бас-гитаристом Янеком Гвиздалой.

19 мая - самый зрелищный день. В первом отделении группа австрийского авангардиста Дэвида Хелбока из трех человек на 20 музыкальных инструментах сыграет как авторские композиции, так и пьесы Херби Хэнкока, Сидара Уолтона, Дейва Брубека, Кита Джарретта, Джо Завинула, Чика Кориа.

Потом на сцену выйдет джаз-бас-театр Алекса Ростоцкого, который исполнит этноджаз в сопровождении видеоряда, основанного на авторской анимации и живописных полотнах.

«Главными сюрпризами открытой площадки станут выступления культовой пензенской группы «Бухарин Blues» и популярной московской группы Shoo во главе с участницей шоу «Голос» Шуней Балашовой.

Кроме того, организаторы намерены громко отметить 120-летие со дня рождения Дюка Эллингтона, одного из самых влиятельных музыкантов за всю историю жанра», - сообщили организаторы фестиваля.

Гостей также ждут мастер-классы и живой газон, который по окончании фестиваля будет демонтирован.