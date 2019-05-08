08.05.2019 | 13:38

В четверг, 9 мая, в День Победы, в Пензенском областном драматическом театре будут вспоминать стихи и песни военных лет.

В 18:00 на малой сцене покажут музыкально-поэтическую композицию «Нам никогда не позабыть…». Любой желающий может попасть на мероприятие бесплатно.

«В спектакле участвуют Яна Дубровина, Вера Дупенко, Никита Кузин, Марина Матвевнина, Сергей Пахомов, Наталья Прокошкина, Лидия Стаханова, Артем Тихомиров, Юлия Черемухина, Николай Шаповалов», - сообщили в драмтеатре.

В их исполнении прозвучат стихи о войне Константина Симонова, Александра Твардовского, Николая Доризо, Давида Самойлова, Евгения Евтушенко, Тимофея Белозерова, песни Анатолия Новикова, Матвея Блантера, Константина Листова, Василия Соловьева-Седого на слова Льва Ошанина, Михаила Исаковского, Алексея Суркова, Алексея Фатьянова.