07.05.2019 | 18:30

Красавица-буфетчица тетя Люся строила глазки главному ловеласу города. Актеры бессоновского акватеатра «Поплавок» за несколько минут до премьеры проводили последнюю репетицию.

«Спектакль у нас о войне, но в нем не звучит ни одной военной песни. Мы показываем последний мирный день, 21 июня, когда никто не был готов к войне. Это был субботний день, шла обыкновенная жизнь», - рассказала режиссер акваспектакля Тамара Липовенко.

В парке небольшого советского городка неспешно гуляли бабушки с колясками, старые приятели на скамейке рубились в домино, молодая красавица ждала предложения руки от любимого - вокруг царили свет и счастье.

Однако безоблачная жизнь оборвалась вместе с первым снарядом. И бассейн, бывший местом ребяческих забав, превратился в братскую могилу.

«Для детей это только напоминание о том, что благодаря своим прадедам они могут так хорошо и счастливо жить, веселиться», - отметила директор бассейна «Бессоновский» Ирина Зуева.

Это был уже четвертый спектакль бессоновского акватетра, играли в нем сотрудники бассейна, учреждения культуры и, конечно, дети.

«Нравится, что я одновременно и выступаю, и плаваю, занимаюсь своим здоровьем», - подчеркнула воспитанница акватеатра «Поплавок» Анна Шевцова.

«Очень интересно, рады до невозможности, а еще свои выступают - три сына», - добавила мама воспитанников акватеатра Ольга Макарова.

Вот так, играючи, в Бессоновке ребят учат плавать, помнить о прошлом и радоваться настоящему.