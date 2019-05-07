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Культура | В Бессоновке акватеатр «Поплавок» показал спектакль о войне

07.05.2019|18:30
Печать

Красавица-буфетчица тетя Люся строила глазки главному ловеласу города. Актеры бессоновского акватеатра «Поплавок» за несколько минут до премьеры проводили последнюю репетицию.

«Спектакль у нас о войне, но в нем не звучит ни одной военной песни. Мы показываем последний мирный день, 21 июня, когда никто не был готов к войне. Это был субботний день, шла обыкновенная жизнь», - рассказала режиссер акваспектакля Тамара Липовенко.

В парке небольшого советского городка неспешно гуляли бабушки с колясками, старые приятели на скамейке рубились в домино, молодая красавица ждала предложения руки от любимого - вокруг царили свет и счастье.

Однако безоблачная жизнь оборвалась вместе с первым снарядом. И бассейн, бывший местом ребяческих забав, превратился в братскую могилу.

«Для детей это только напоминание о том, что благодаря своим прадедам они могут так хорошо и счастливо жить, веселиться», - отметила директор бассейна «Бессоновский» Ирина Зуева.

Это был уже четвертый спектакль бессоновского акватетра, играли в нем сотрудники бассейна, учреждения культуры и, конечно, дети.

«Нравится, что я одновременно и выступаю, и плаваю, занимаюсь своим здоровьем», - подчеркнула воспитанница акватеатра «Поплавок» Анна Шевцова.

«Очень интересно, рады до невозможности, а еще свои выступают - три сына», - добавила мама воспитанников акватеатра Ольга Макарова.

Вот так, играючи, в Бессоновке ребят учат плавать, помнить о прошлом и радоваться настоящему.

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Гость|07.05.2019 19:16|

Директриса бассейна - жесть. Там все адекватны?

Гость|07.05.2019 20:16|

Гость писал(a):

Директриса бассейна - жесть. Там все адекватны?
Вы в Каменке не видели директора бассейна! это какойто инопланетный монстр ЦОГ!-+

Имя: Гость
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