Пензенское информационное агентство|18+|Пятница|3 мая 2019|18:47
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+12oC
+13oC
Погода | Сегодня | Дождь |
+18oC
+19oC
Завтра | Ясно |
  72.31  |  $  64.63
 

Культура | Жители Кузнецка могут познакомиться с творчеством европейских художников

03.05.2019|15:38
Печать

В Кузнецком музейно-выставочном центре открылась «Малая пинакотека» - собрание копий произведений мастеров кисти. Ее посетители познакомятся с многообразием западноевропейской живописи разных эпох, стилей и направлений.

В экспозиции представлены работы Уголино ди Нерио (первая половина XIV в.), Рафаэля, Франческо дель Коссы (вторая половина XV в.), Джорджоне, Боттичелли, Джампетрино и Джованни Пьетро Ризолли (начало XVI в.).

Значительное место занимают копии полотен голландских живописцев XVII в. Яна де Брая, Адриана ван Остаде, Виллема Класа Хеды, Яна Вермеера, Питера Брейгеля (Старшего).

Также на выставке представлены портреты, исторические и жанровые работы художников XIX в. Эрнста Норманда, Джона Синглтона Копли, Вильяма-Адольфа Бугро.

«Проект «Малая пинакотека в Пензе» стартовал два года назад в Пензенской картинной галерее. С большим успехом выставка действовала в Губернаторском доме, где ее посетило около 12 тысяч человек. Экспозиция побывала в Пензенской областной библиотеке им. М. Ю. Лермонтова, в выставочном центре Заречного, Никольском музее стекла и хрусталя», - сообщили в пресс-службе администрации Кузнецка.

Теперь возможность познакомиться с творчеством европейских мастеров появилась и у кузнечан.

Источник — фото gorodkuzneck.ru
0
0
0
0
 
Гость|03.05.2019 17:17|

Смотреть КОПИИ ??? Вы шутите ???

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!