03.05.2019 | 15:38

В Кузнецком музейно-выставочном центре открылась «Малая пинакотека» - собрание копий произведений мастеров кисти. Ее посетители познакомятся с многообразием западноевропейской живописи разных эпох, стилей и направлений.

В экспозиции представлены работы Уголино ди Нерио (первая половина XIV в.), Рафаэля, Франческо дель Коссы (вторая половина XV в.), Джорджоне, Боттичелли, Джампетрино и Джованни Пьетро Ризолли (начало XVI в.).

Значительное место занимают копии полотен голландских живописцев XVII в. Яна де Брая, Адриана ван Остаде, Виллема Класа Хеды, Яна Вермеера, Питера Брейгеля (Старшего).

Также на выставке представлены портреты, исторические и жанровые работы художников XIX в. Эрнста Норманда, Джона Синглтона Копли, Вильяма-Адольфа Бугро.

«Проект «Малая пинакотека в Пензе» стартовал два года назад в Пензенской картинной галерее. С большим успехом выставка действовала в Губернаторском доме, где ее посетило около 12 тысяч человек. Экспозиция побывала в Пензенской областной библиотеке им. М. Ю. Лермонтова, в выставочном центре Заречного, Никольском музее стекла и хрусталя», - сообщили в пресс-службе администрации Кузнецка.

Теперь возможность познакомиться с творчеством европейских мастеров появилась и у кузнечан.