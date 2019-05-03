03.05.2019 | 17:40

Его называют одним из самых талантливых органистов нового поколения. За пензенский инструмент сел немецкий музыкант Герхард Леффлер, чей органный репертуар охватывает музыку пяти столетий.

«Для Пензы я приготовил особенную программу. Я сыграю «Сонату № 1» Мендельсона, музыку Макса Регера - это очень известный немецкий композитор. И первую половину выступления я закончу произведениями Иоганна Себастьяна Баха - «Фантазией» и фугой соль минор», - рассказал органист.

Герхард впервые посетил Пензу. Зал на его выступлении был практически полон.

Степан Каменев теми же самыми мелодиями наслаждался много лет назад в Лейпциге. Тогда их исполнял другой органист.

«Мне интересно послушать мастеров с перерывом в 35 лет. Раньше надо было или за рубеж, или в Ригу ехать в знаменитый собор слушать, либо в большие крупные города. А сейчас возможность такая есть - приобщаться к большой европейской культуре», - отметил он.

У себя в Гамбурге Герхард Леффлер играет на инструменте, которому больше 300 лет.