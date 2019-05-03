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Культура | В Пензе Дню Великой Победы посвятили конкурс чтецов

03.05.2019|15:19
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Открытый городской конкурс чтецов «А мы из Пензы», посвященный Дню Великой Победы, должен стать ежегодным. В Центре русской хоровой и вокальной культуры (бывший кинотеатр Октябрь») собралось около 50 поклонников военной поэзии.

Самой юной участнице, Милане Дудкиной, семь лет. Первоклассница из Заречного декламировала стихотворение Роберта Рождественского «Маленький человек».

«Я вышла в первый раз. Мне было очень страшно. Учила два дня», - рассказала участница конкурса.

Юных артистов в отличие от взрослых чтецов решили не разделять на победителей и проигравших. Все они были удостоены дипломов первого городского конкурса. В противном случае перед членами жюри стояла бы весьма непростая задача - выбрать лучшего.

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