03.05.2019 | 15:31

Николай Корягин плел страуса полгода, прутик за прутиком. В результате кропотливого труда студента Пензенского колледжа искусств на свет появился Гоша - внушительных размеров птица.

«Она очень сложна в работе. Мы с преподавателем долго думали, как собрать каркас и полностью все это реализовать», - рассказал студент Пензенского колледжа искусств.

В результате Гоша занял свое место на выставке «Золотистая лоза», открывшейся в музее народного творчества. Экспозицию подготовили участники объединения «Мастер.ОК» при центре внешкольной работы села Засечного Пензенского района.

Ученики Алексея Савчикова, как и он сам, считают лозоплетение своим призванием, хотя каждому этот вид народного творчества дается по-разному.

«Какие-то элементарные вещи человек может освоить за одно занятие - за 1,5 часа. Некоторые дети и взрослые могут заниматься по 10 часов и толком ничему не научиться. Это зависит от моторики рук, от логического мышления и ума человека», - отметил мастер лозоплетения Алексей Савчиков (с. Засечное).

В селе Засечном науку лозоплетения мастера передают из поколения в поколения. Там существуют как минимум четыре семейные династии, представители которых могут с легкостью сделать корзину для грибов и ягод, короб для хранения крупы, сундук или вазу для цветов.