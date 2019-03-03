03.03.2019 | 12:28

В государственном краеведческом подвели итоги городского конкурса школьных музеев. Завершились районные этапы, пришло время определять тех, кто лучше всех в Пензе хранит историю своих учебных заведений.

«Всего в городе у нас около сорока музеев школьных и комнат, близких по значению к музеям. В финал прошли одиннадцать лучших музеев, занявших I-II места в районном этапе. Сегодня они приглашены в финал, их задача - представить визитную карточку своего музея», - сообщила педагог-организатор детского (юношеского) центра «Спутник» Юлия Мягкова.

В течение месяца жюри оценивало техническое оснащение школьных музеев, правила хранения исторических документов и, конечно, востребованность представленных экспонатов и тем.

К примеру, гимназия № 13 представила проект «Пенза литературная». Виртуальная экскурсия больше напоминала театр.

В итоге лучшим признан музей гимназии № 4. Его будут рекомендовать на всероссийский конкурс хранилищ местной старины.