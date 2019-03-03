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Культура | В Пензе начался областной смотр-конкурс художественной самодеятельности

03.03.2019|13:24
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«Трудолюбивые, талантливые, мужественные», - перечислила заместитель главы администрации Бессоновского района Елена Алексеева.

Вот они какие - жители Бессоновского района. Сейчас их почти 49 000 человек.

Презентация муниципального образования прошла в Лермонтовской библиотеке. Бессоновский район открыл новый смотр-конкурс художественной самодеятельности областных учреждений культуры. Присутствовали и музыканты, и певцы, и мастера декоративно-прикладного творчества.

«Называется «Сурский родник». Когда вот летом выходишь на полянку - и все застелено цветами. Как-то хотелось передать это, перенести в глину. И получилась такая вот интересная работа: ручеек, тут поляна и сказочные персонажи», - рассказал и показал мастер декоративно-прикладного творчества Иван Кучер.

«Мы выявляем талантливых детей, молодежь, творческие коллективы, пытаясь выводить их на более высокий уровень и дальше потом уже с этим работать», - отметила министр культуры и архива Пензенской области Татьяна Курдова.

14 марта в стенах Лермонтовки себя покажут представители Тамалинского района. А самых талантливых и творчески одаренных жителей области определят в конце года.

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