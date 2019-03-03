03.03.2019 | 13:49

«И путешествие чашки». Выставка с таким необычным названием открылась в Губернаторском доме. Ее автор - художница Мария Королькова.

«Обратила внимание, что во многих работах у меня присутствует чашка: или хвостик, или целиком, или в натюрмортах, потому что я не могу в натюрморте без чашки обойтись. Здесь и пейзаж, и портрет - и путешествие чашки», - пояснила член Союза художников России Мария Королькова.

На вернисаже представили около 90 картин, исполненных в совершенно разных техниках. Это живопись, графика, батик.

«Выставка ретроспективная - за достаточно большой промежуток времени. Это не конкретно свежие работы. Мне хотелось показать как-то масштабно во времени свой рост, движение», - добавила Мария Королькова.

Поздравить виновницу торжества пришли ее друзья, родные, коллеги.

«Работы Марии Корольковой не позволяют много говорить около них, они требуют восприятия, беседы с ними», - отметил директор Пензенской картинной галереи К. А. Савицкого Кирилл Застрожный.

Пензенская художница выставлялась во многих российских городах, и всегда ее вернисажи проходили с большим успехом.