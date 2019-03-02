02.03.2019 | 16:43

Пензенский литературный журнал заметно подрос. Теперь у «Суры» другой формат: большие страницы, буквы, фотографии, иллюстрации, рисунки. Появились две цветные вкладки, на которых напечатаны репродукции картин местных художников.

«Должен быть достаточно большим для того, чтобы его можно было положить на стол перед собой, удобно открыть. Старый журнал как пружинка сжимался, а этот мы можем открыть и внимательно рассмотреть, удобно читать. Мы сегодня много говорим о доступной среде, это - из той же серии», - рассказал главный редактор журнала Борис Шигин.

А вот структура издания осталась прежней: на страницах - рассказы, повести, документальные статьи, тексты песен, стихи.

Вячеслав Нефедов - московский писатель и преподаватель. На страницах «большой» «Суры» он опубликовал свою рецензию.

«На уникальный сборник афоризмов и мыслей Виссариона Григорьевича Белинского - отца русской интеллигенции. Особое внимание в рецензии всегда нужно обращать на объективность и уникальность сборника, на некоторые такие моменты, на которые мало кто другой обратил бы внимание», - отметил писатель.

Первый номер литературного журнала за 2019 год презентовали в новом корпусе библиотеки им. М. Ю. Лермонтова. Прежде писатели и поэты всегда собирались в ее историческом здании.