02.03.2019 | 14:39

В честь Международного женского дня Государственный Лермонтовский музей-заповедник «Тарханы» подготовил сюрприз. 8 марта женщины, девушки и девочки смогут посетить его бесплатно.

Как сообщили ИА «ПензаИнформ» в музее-заповеднике, гостьи могут посетить «Тарханы» как с экскурсией, так и без нее. Приглашение распространяется на жительниц не только Пензенской области, но и других регионов.

Осмотр экспозиции возможен с 9:00 до 16:00, а прогулки по территории доступны до 17:00.

Государственный музей-заповедник «Тарханы» расположен по адресу: Пензенская область, Белинский район, село Лермонтово, ул. Бугор, 1/1. Билеты продаются в сувенирной лавке.