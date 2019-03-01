01.03.2019 | 18:09

В Пензе с концертом выступил певец и композитор Сергей Любавин. Его называют тонким лириком, заставляющим трепетно биться женские сердца, и обладателем завораживающего тембра.

В эксклюзивном интервью съемочной группе 11 канала еще перед началом концерта артист рассказал, что очень давно не был в Пензе и на этот раз дарит поклонникам новую программу «Ты моя королева».

«Отличается она от предыдущей тем, что, если раньше была в основном лирика, сейчас у нас в репертуаре появились песни более социальные - «Небо славян», «Летят километры». И сейчас люди в городах приходят с семьями, с детьми, с удовольствием танцуют на наших концертах», - рассказал певец и композитор.

Пензенцы по достоинству оценили выступление Сергея Любавина.

«Нам нравится его голос, и чувствуется, что душа очень хорошая», - отметила жительница г. Пензы Зоя Полковникова.

«Просто хорошие песни поет, добротные, душевные. И качественно работает», - добавил житель г. Пензы Федор Полковников.