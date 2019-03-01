01.03.2019 | 17:27

Творческую элиту Вадинской земли встретили в Пензе. Музыканты и мастера из отдаленного района губернии приехали доказать, что они ничем не хуже (а может быть, и лучше) жителей других городов и поселков области.

В музее народного творчества открылась очередная выставка, уже шестая по счету, из цикла «Промыслы и ремесла Пензенского края».

«Сильны, я думаю, нашими самобытными художниками, сильны нашей глиняной игрушкой, бисероплетением. И, конечно, детские работы заслуживают тоже должного внимания», - отметила директор библиотечно-культурного центра Ольга Митрохина (Вадинский район).

А еще вадинцы в рамках экспозиции решили провести мастер-классы. Елена Ильинова объясняла, как можно написать картину с помощью цветной шерсти.

«Та же самая акварель - мазочек за мазочком. Даже человек, не умеющий рисовать, может прекрасно делать эту работу, картину. Пусть совершенно не понимаешь ничего в живописи, в красках, но ты сможешь. Такая работа занимает от четырех часов и больше», - рассказала рукодельница.

В итоге получаются полотна. Оценить их, а также другие плоды декоративно-прикладного творчества можно будет в течение двух недель.