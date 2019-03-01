01.03.2019 | 10:50

В пятницу, 1 марта, стартует прием заявок на издание книг пензенских авторов за счет средств областного бюджета. Его проводит региональное министерство культуры и туризма.

В заявке должна быть указана следующая информация:

- краткая творческая биография автора (соавторов), фамилия, имя, отчество, псевдоним (в случае наличия), перечень наиболее значительных публикаций (если есть), адрес и контактный телефон;

- основные сведения о произведении (аннотация);

- примерная стоимость затрат на издание 1 000 экземпляров книг.

К заявке требуется приложить оригинал-макет книги в электронном виде и рецензию, данную членом Союза писателей России.

Экспертный совет рассмотрит поступившие заявки и примет решение, на основании которого будет составлен перечень лучших книг пензенских писателей, рекомендованных к изданию в 2019 году.

«Заявки на издание книг принимаются с 1 по 25 марта по адресу: г. Пенза, ул. Красная, 71, каб. 22, отдел культуры и искусства», - сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Пензенской области.