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Культура | Пензенские авторы смогут издать книги за счет бюджета области

01.03.2019|10:50
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В пятницу, 1 марта, стартует прием заявок на издание книг пензенских авторов за счет средств областного бюджета. Его проводит региональное министерство культуры и туризма.

В заявке должна быть указана следующая информация:

- краткая творческая биография автора (соавторов), фамилия, имя, отчество, псевдоним (в случае наличия), перечень наиболее значительных публикаций (если есть), адрес и контактный телефон;

- основные сведения о произведении (аннотация);

- примерная стоимость затрат на издание 1 000 экземпляров книг.

К заявке требуется приложить оригинал-макет книги в электронном виде и рецензию, данную членом Союза писателей России.

Экспертный совет рассмотрит поступившие заявки и примет решение, на основании которого будет составлен перечень лучших книг пензенских писателей, рекомендованных к изданию в 2019 году.

«Заявки на издание книг принимаются с 1 по 25 марта по адресу: г. Пенза, ул. Красная, 71, каб. 22, отдел культуры и искусства», - сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Пензенской области.

Источник — фото: Pixabay.com
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Гость|01.03.2019 11:07|

Деньги на ветер ! Сейчас эти книжки никому не нужны,всё есть в инете.

Гость|01.03.2019 11:07|

Про хоккей книгу надо, на все 1000 экземпляров!

Гость|01.03.2019 11:27|

Сейчас эти книжки никому не нужны,всё есть в инете.

Если читать только про Гарри Поттера то да, есть.

Гость|01.03.2019 11:39|

Гость писал(a):

Деньги на ветер ! Сейчас эти книжки никому не нужны,всё есть в инете.

Еще не нашли замену бумажному носителю. Книга есть книга.

Гость|01.03.2019 11:45|

Честно говоря не вижу особых преимуществ электронной версии перед бумажной, кроме мобильности. И электронная версия это даже не книга, это просто текст. Мало того, раньше преимуществом из была халява, а сейчас наверное больше половины и электронные книги платные, а владельцы интернет площадок с книгами удаляют полный текст, оставляя только ознакомительный фрагмент, по требованию правообладателей.

Дмитрий Н. Мотовилов|01.03.2019 11:53|

Автор не попрошайка на паперти, чтобы клянчить деньги и собирать"рецензии".

Адекватное управление культуры само ищет авторов и берёт на себя все эти перечисленные заботы.

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