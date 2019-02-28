28.02.2019 | 15:56

Атмосфера загадочности на концертах «Пикника» привычна поклонникам этой группы. Выступление рок-легенды в пензенском драмтеатре не стало исключением.

Непосвященным многое было неблизко и непонятно - тексты, таящие в себе философский смысл, отстраненный образ лидера Эдмунда Шклярского и странные персонажи, появляющиеся на сцене во многих номерах.

В Пензу группа привезла свою новую программу «Левитация». Зрителям музыканты предложили воспарить над суетой и обыденностью. Но с большей радостью горожане принимали хорошо знакомые песни.

Многие пензенские меломаны считают себя поклонниками группы уже несколько десятков лет: коллектив появился в Питере в конце 70-х. Однако среди зрителей были не только зрелые люди, но и молодежь. Некоторые с удовольствием подпевали Шклярскому.