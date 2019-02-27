27.02.2019 | 17:39

Каждый ребенок, знающий сагу о Гарри Поттере, мечтает попасть в Хогвартс - школу волшебников, где вместо обычных предметов преподают магию и обучают заклинаниям.

Такая уникальная возможность представилась юным зрителям, которые пришли в филармонию.

«Основа программы - это музыка из фильмов о Гарри Поттере, музыка из «Властелина колец». И эта киномузыка перемешалась с фантастической музыкой композиторов-классиков - сегодня звучали Чайковский, Григ, Мусоргский», - рассказала органистка Томской государственной филармонии Мария Блажевич.

Мария Блажевич - лауреат международных конкурсов, виртуозный мультиинструменталист. Ее игра заставляет маленького человека перенестись в другой мир и почувствовать себя в настоящей сказке.

«Дети слушали с интересом. Я ожидала, что будет шумно. Видимо, они узнают знакомые и любимые для них мелодии и с удовольствием слушают», - добавила органистка.

Программа «Органный мир фэнтези: Хогвартс и «Властелин Колец» прошла в рамках фестиваля Penza Fest. Он продлится в городе до середины апреля.

«Мне очень понравилось, потому что я такого еще ни разу не слышал вживую», - отметил школьник Ярослав Захаров.