26.02.2019 | 18:45

Александр Фадеев и Юнона Астахова пошли «По пути к признанию». Так называется новый проект Пензенской картинной галереи. После участия в «Вернисаже дебютантов» молодым и талантливым художникам выделили два зала в Губернаторском доме под персональные выставки.

«Это для многих из них дорогого стоит, кому-то - чтобы это послужило пропуском в Союз художников, чтобы поддержать их всячески, их профессиональный рост, их самоутверждение», - отметил директор Пензенской картинной галереи им. К. А. Савицкого Кирилл Застрожный.

В экспозиции представлено свыше 70 живописных и графических работ. Александр Фадеев решил назвать свою выставку «Первое собрание».

«Немножко волнения, но большая гордость, конечно же. Волнение небольшое, поскольку это не первая выставка», - рассказал художник.

Молодому человеку присуще смешение различных стилей живописи. Он говорит, что большое влияние на его творчество оказали картины Ван Гога.

«Юнона» - это имя другого автора и название второй выставки. Девушка любит путешествовать, поэтому на ее полотнах в основном изображены другие страны.

«Как молодого художника меня это очень вдохновляет. Новые эмоции, новые ощущения, знакомства с новыми людьми - все это мотивирует и способствует тому, что хочется что-то создавать, хочется запечатлеть это на бумаге и сохранить, привезти сюда», - рассказала Юнона Астахова.

Выставки выпускников Пензенского художественного училища будут работать в Губернаторском доме в течение месяца.