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Культура | В Пензе организовали творческий вечер, посвященный А. С. Пушкину

26.02.2019|14:28
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Камерный литературный театр «Голос поэта» организовал творческий вечер, посвященный Александру Сергеевичу Пушкину. В 2019-м исполняется 220 лет со дня его рождения.

Началось мероприятие с официальной части. Художественному руководителю коллектива Юлии Никулиной вручили благодарственные письма за многолетний добросовестный труд.

Театрализованная литературно-музыкальная композиция получила название «Натали» в честь жены поэта Натальи Гончаровой.

«Включает она в себя и романсы, и стихи, и документы, в которых отражается все, что было сказано современниками о Натали», - сообщила Юлия Никулина.

О личности Натальи Гончаровой люди спорят уже два столетия. Одни вменяют ей в вину гибель поэта, другие считают музой, без которой не появились бы на свет гениальные произведения Пушкина.

Театр «Голос поэта» организовали в Пензе 32 года назад. Раньше это был клуб любителей художественного слова. Главной сценической площадкой коллектива уже много лет является зал Литературного музея.

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