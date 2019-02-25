Чтобы вспомнить этого человека, особый повод не нужен. День рождения у Владимира Высоцкого 25 января. В киноконцертном зале «Пенза» акция в честь великого поэта и артиста к дате привязана не была.
Особый нерв музыкальной поэзии Высоцкого исходил из женских уст. У каждой и каждого есть общая история толкования собственной судьбы.
Со сцены звучали известные монологи сыгранных Владимиром Семеновичем в театре на Таганке ролей. Гамлет, Галилей, Хлопуша.
Даже иностранный язык украшает песни Высоцкого. Артист в свое время признавался: «Да, у меня француженка жена, но русского она происхождения!»
Про себя и без цыганщины... Это ВЫСОЦКИЙ.