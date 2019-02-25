25.02.2019 | 17:33

Чтобы вспомнить этого человека, особый повод не нужен. День рождения у Владимира Высоцкого 25 января. В киноконцертном зале «Пенза» акция в честь великого поэта и артиста к дате привязана не была.

Особый нерв музыкальной поэзии Высоцкого исходил из женских уст. У каждой и каждого есть общая история толкования собственной судьбы.

Со сцены звучали известные монологи сыгранных Владимиром Семеновичем в театре на Таганке ролей. Гамлет, Галилей, Хлопуша.

Даже иностранный язык украшает песни Высоцкого. Артист в свое время признавался: «Да, у меня француженка жена, но русского она происхождения!»