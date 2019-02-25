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Культура | В киноконцертном зале «Пенза» звучали песни Владимира Высоцкого

25.02.2019|17:33
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Чтобы вспомнить этого человека, особый повод не нужен. День рождения у Владимира Высоцкого 25 января. В киноконцертном зале «Пенза» акция в честь великого поэта и артиста к дате привязана не была.

Особый нерв музыкальной поэзии Высоцкого исходил из женских уст. У каждой и каждого есть общая история толкования собственной судьбы.

Со сцены звучали известные монологи сыгранных Владимиром Семеновичем в театре на Таганке ролей. Гамлет, Галилей, Хлопуша.

Даже иностранный язык украшает песни Высоцкого. Артист в свое время признавался: «Да, у меня француженка жена, но русского она происхождения!»

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Гость|25.02.2019 18:51|

Про себя и без цыганщины... Это ВЫСОЦКИЙ.

Гость|25.02.2019 19:19|

Сботов! Иди нахрен!!!

Имя: Гость
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