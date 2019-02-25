Пензенское информационное агентство|18+|Понедельник|25 фев 2019|17:14
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-4oC
-3oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-2oC
-1oC
Завтра | Снег |
  74.09  |  $  65.26
 

Культура | Получившую «Оскара» «Зеленую книгу» можно посмотреть на «МегаФон.ТВ»

25.02.2019|15:15
Печать

В понедельник, 25 февраля, в Лос-Анджелесе вручили «Оскар» в 91-й раз. В этом году все пошло не по стандартному сценарию: не было ведущего, а на звание лучшего фильма впервые в истории претендовал блокбастер - «Черная Пантера».

В Сети злобно шутили: в 2019 году «Оскар» берет «Черная Пантера», а в 2020-м «Отряд Самоубийц 2» - статуэтку в Берлине. Но революции не произошло: лучшим фильмом стала «Зеленая книга». Эта же лента получила награду за лучший оригинальный сценарий.

По сюжету знаменитый темнокожий американский пианист Дон Ширли отправляется в турне по Югу США в сопровождении водителя-вышибалы Тони Валлелонга. «Зеленая книга» - это своего рода самоучитель по выживанию для таких, как Ширли, в 60-е.

Из сюжета понятно, что два противоположных друг другу героя не вернутся из путешествия теми же людьми: каждый из них станет мудрее и научится смотреть на мир другими глазами.

В тот же день, когда «Зеленая книга» получила «Оскара», состоялся и цифровой релиз фильма. Те, кто не успел в кино, могут посмотреть его на «МегаФон.ТВ».

0
0
0
0
 

Обсуждение новости закрыто

 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!