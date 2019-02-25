25.02.2019 | 15:15

В понедельник, 25 февраля, в Лос-Анджелесе вручили «Оскар» в 91-й раз. В этом году все пошло не по стандартному сценарию: не было ведущего, а на звание лучшего фильма впервые в истории претендовал блокбастер - «Черная Пантера».

В Сети злобно шутили: в 2019 году «Оскар» берет «Черная Пантера», а в 2020-м «Отряд Самоубийц 2» - статуэтку в Берлине. Но революции не произошло: лучшим фильмом стала «Зеленая книга». Эта же лента получила награду за лучший оригинальный сценарий.

По сюжету знаменитый темнокожий американский пианист Дон Ширли отправляется в турне по Югу США в сопровождении водителя-вышибалы Тони Валлелонга. «Зеленая книга» - это своего рода самоучитель по выживанию для таких, как Ширли, в 60-е.

Из сюжета понятно, что два противоположных друг другу героя не вернутся из путешествия теми же людьми: каждый из них станет мудрее и научится смотреть на мир другими глазами.

В тот же день, когда «Зеленая книга» получила «Оскара», состоялся и цифровой релиз фильма. Те, кто не успел в кино, могут посмотреть его на «МегаФон.ТВ».