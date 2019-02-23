23.02.2019 | 15:58

Второклассник школы № 70 Глеб Храмов не принимает участие во II Международном конкурсе чтецов «Слова подобны крыльям». На его открытие он был приглашен в качестве почетного гостя - мальчик стал финалистом первого творческого состязания.

«Нас учили понимать, о чем говорится в разных стихах, и выражение определять, какие-то чувства выражать, показать какую-то мысль», - рассказал школьник.

В конкурсе чтецов может участвовать любой желающий в возрасте от 6 до 25 лет. До 31 мая организаторы будут принимать на электронную почту Литературного музея видеофайлы с выступлениями.

«Могут читать прозу, поэзию, могут читать собственные сочинения, главное - чтобы это было хорошо, красиво, талантливо», - отметила куратор конкурса Оксана Христофорова.

По итогам заочного тура будут определены 30 участников. Их также ждут прослушивания. Лучшие из них пройдут обучение сценическому и декламаторскому искусству у ведущих пензенских актеров. Финал состоится 2 декабря на малой сцене областного драматического театра.