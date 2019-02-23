23.02.2019 | 17:58

На сцене центра хореографических искусства прошел традиционный февральский концерт хора «Душа России». Не народные артисты, а артисты из народа, говорят про себя участники коллектива.

Новый творческий сезон для коллектива стал уже 51-м по счету. Больше полувека артисты дарят пензенцам душевные песни, как народные, так и авторские. Большую часть их репертуара занимают произведения Октября Гришина. Есть сочинения и других талантливых композиторов.

Русский народный хор неоднократно становился лауреатом всероссийских и региональных фестивалей и конкурсов. Но главная награда для любого артиста - конечно, любовь зрителя. На концерте в зале практически не было свободных мест.