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Культура | Для пензенцев выступил народный хор «Душа России»

23.02.2019|17:58
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На сцене центра хореографических искусства прошел традиционный февральский концерт хора «Душа России». Не народные артисты, а артисты из народа, говорят про себя участники коллектива.

Новый творческий сезон для коллектива стал уже 51-м по счету. Больше полувека артисты дарят пензенцам душевные песни, как народные, так и авторские. Большую часть их репертуара занимают произведения Октября Гришина. Есть сочинения и других талантливых композиторов.

Русский народный хор неоднократно становился лауреатом всероссийских и региональных фестивалей и конкурсов. Но главная награда для любого артиста - конечно, любовь зрителя. На концерте в зале практически не было свободных мест.

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