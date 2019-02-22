22.02.2019 | 15:19

Аккордеон, на котором играет Александр Поелуев, весит 16 килограммов. Справиться с таким музыкальным инструментом без специальной подготовки невозможно.

Александр - двукратный чемпион мира по игре на аккордеоне, композитор родом из Ростова-на-Дону. В Пензе выступал в колледже искусств. Также в планах артиста было исполнить ряд произведений вместе со студентами и провести мастер-класс для молодежи.

«Самое главное - эмоциональная сторона: любить музыку, загореться этим. Все остальное - очень много вопросов и технических, и разных, - придет, если будет желание», - отметил аккордеонист.

«Насколько он эмоционален, насколько отдается музыке, как он все это преподносит - этому научиться очень сложно. Выразить себя на сцене очень сложно», - подчеркнула заслуженный работник культуры РФ Ольга Лялина.