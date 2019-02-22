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Культура | В Пензе пройдет кавер-фестиваль «Владимиру Высоцкому посвящается»

22.02.2019|17:12
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В субботу, 23 февраля, в 18:00 в Пензенской областной филармонии состоится седьмой кавер-фестиваль «Владимиру Высоцкому посвящается». В этом году лейтмотивом концерта станет театральное творчество артиста и поэта.

В концерте примут участие известные пензенские группы и музыканты: «Случайные люди», VIP&Co, Jam Electric Orchestra, «Безопасное лето», Михаил Рудаков, Валерия Титор, Екатерина Бородина, Вячеслав Копенкин, Татьяна Стаильская, Владимир Талаев, Тимофей Николаев, Александр Серебряков, Ульяна Косырькова, Анатолий Николаев, Сергей Струков.

«Оформлением музыкальных номеров станут постановки монологов в исполнении актеров Пензенского театра юного зрителя», - сообщили в пресс-службе администрации Пензы.

Источник — фото: Pixabay.com
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