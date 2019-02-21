21.02.2019 | 16:20

Последний месяц зимы насыщен торжествами в честь воинской славы России. Отметили 30-летие вывода советских солдат из Афганистана, приближается День защитника Отечества. Между этими праздниками прошел финал областного конкурса патриотической песни «Февральский ветер».

Из более чем ста участников конкурса до финала дошли лишь 17.

«Три критерия оценки - это исполнительское мастерство (то, что называется вокальными данными), имидж артиста и профессионализм», - рассказала организатор конкурса Татьяна Сидорова.

Однако соблюдения только формальных требований для победы в конкурсе мало.

«Патриотическая песня подразумевает не просто хорошее исполнение - это должно быть понимание того, о чем ты поешь. Если ты поешь о погибших - это должна быть боль внутри, за счет этого дети и воспитываются, за счет этого мы формируем сознание у детей, что Родину нужно защищать», - отметил член жюри конкурса Николай Чеканников.

В конкурсе «Февральский ветер» предусмотрены четыре премии лауреатов первой степени и Гран-при.