21.02.2019 | 17:06

Для многих пензенцев странное название концерта Аниты Цой «10-20» не было загадкой. В 2016 году певица приезжала в город с такой же программой. Числа расшифровываются.

«Все очень просто - 20 лет на сцене (уже 22) и 10 шоу, которое я сделала сама как режиссер-постановщик, автор песен и артист. У меня такое хобби», - пояснила певица.

И все же программа немного отличалась от той, что пензенцы видели два с половиной года назад. Добавились несколько новых песен, а вот декорации оказались скромнее. Но и в этот раз выступление Аниты Цой сопровождал многочисленный танцевальный коллектив. А еще певица славится любовью к бесконечной смене костюмов.

Самое большое количество аплодисментов от зрителей певица получила, когда рассказала, что совсем недавно у нее был день рождения. Свой возраст Анита Цой не скрывает: ей исполнилось 48.