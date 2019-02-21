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Культура | Пензенцы посетили концерт Аниты Цой «10-20»

21.02.2019|17:06
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Для многих пензенцев странное название концерта Аниты Цой «10-20» не было загадкой. В 2016 году певица приезжала в город с такой же программой. Числа расшифровываются.

«Все очень просто - 20 лет на сцене (уже 22) и 10 шоу, которое я сделала сама как режиссер-постановщик, автор песен и артист. У меня такое хобби», - пояснила певица.

И все же программа немного отличалась от той, что пензенцы видели два с половиной года назад. Добавились несколько новых песен, а вот декорации оказались скромнее. Но и в этот раз выступление Аниты Цой сопровождал многочисленный танцевальный коллектив. А еще певица славится любовью к бесконечной смене костюмов.

Самое большое количество аплодисментов от зрителей певица получила, когда рассказала, что совсем недавно у нее был день рождения. Свой возраст Анита Цой не скрывает: ей исполнилось 48.

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