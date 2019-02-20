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Культура | Юные артисты выступили с большим концертом в доме ветеранов

20.02.2019|16:04
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В Пензенском доме ветеранов состоялся большой концерт. Праздник пришел в лице юных артистов. Выступали воспитанники разных коллективов детской школы искусств имени Юрия Яничкина. В программе выездного концерта было 12 номеров - цирковые постановки, танцы, песни.

Дом ветеранов дружит с детской школой искусств уже не один год. Мальчишки и девчонки - там всегда желанные гости.

«Эта идея возникла сама собой, потому что опекаемым нашим нужен культурный и хороший досуг», - отметил сотрудник Пензенского дома ветеранов Анатолий Королев.

«У них на глазах слезы появляются, когда они видят детей на сцене, потому что в прошлом у них у всех были семьи. Может, и сейчас они есть, но люди проживают в доме ветерана, поэтому мы хотим внести частичку тепла в их повседневную жизнь», - рассказала концертмейстер ДШИ им. Ю. Е. Яничкина Людмила Петряшева.

Маленькие артисты посвятили выступление 80-летию Пензенской области и предстоящему Дню защитника Отечества.

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