20.02.2019 | 19:03

Звучание сотен нейлоновых струн сложилось в прекрасные мелодии. В киноконцертном зале «Пенза» прошел финальный этап всероссийского конкурса исполнителей на классической гитаре.

«У нас представлены Центральный федеральный округ, Приволжский федеральный округ, Уральский федеральный округ, Ханты-Мансийск к нам приехал в гости, Тюмень, Югра, Саратов, Пенза, Москва, Балашиха. То есть мы богаты на географию в этом году», - отметила председатель оргкомитета конкурса Лариса Карпова.

В течении двух дней 205 преподавателей и их учеников звенели гитарами и, конечно, соревновались.

«Музыка представлена здесь в широком стилистическом диапазоне - от классики до современной музыки», - рассказал председатель жюри конкурса Александр Виницкий (г. Москва).