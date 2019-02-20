Пензенское информационное агентство|18+|Среда|20 фев 2019|20:07
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-4oC
-3oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+0oC
+1oC
Завтра | Снег |
  74.68  |  $  65.86
 

Культура | В Пензе завершился конкурс исполнителей на классической гитаре

20.02.2019|19:03
Печать

Звучание сотен нейлоновых струн сложилось в прекрасные мелодии. В киноконцертном зале «Пенза» прошел финальный этап всероссийского конкурса исполнителей на классической гитаре.

«У нас представлены Центральный федеральный округ, Приволжский федеральный округ, Уральский федеральный округ, Ханты-Мансийск к нам приехал в гости, Тюмень, Югра, Саратов, Пенза, Москва, Балашиха. То есть мы богаты на географию в этом году», - отметила председатель оргкомитета конкурса Лариса Карпова.

В течении двух дней 205 преподавателей и их учеников звенели гитарами и, конечно, соревновались.

«Музыка представлена здесь в широком стилистическом диапазоне - от классики до современной музыки», - рассказал председатель жюри конкурса Александр Виницкий (г. Москва).

0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!