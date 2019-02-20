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Культура | В Пензе на фестивале органной музыки выступил немец Филипп Крист

20.02.2019|17:59
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Филипп Крист стал вторым (из одиннадцати) участником фестиваля органной музыки, который проходит в областной филармонии. Молодой человек - немец. Он знаменит у себя на родине, и кое-кто его сравнивает с гениальным Иоганном Себастьяном Бахом. С произведения последнего и начался концерт.

В свою программу Крист включил также сочинения Д. Букстехуде, Ф. Мендельсона-Бартольди, М. Регера, Ф. Листа. Немецкий музыкант не владеет русским языком и на концерте не проронил ни слова. Лишь играл на органе и кланялся публике.

Фестиваль органной музыки будет проходить до 15 апреля. В его рамках пензенцев порадуют своим мастерством исполнители из Испании, Италии, Голландии, Латвии и России.

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Гость|20.02.2019 19:02|

А "ноты" сами не могут переворачивать или западло?

Имя: Гость
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