20.02.2019 | 17:59

Филипп Крист стал вторым (из одиннадцати) участником фестиваля органной музыки, который проходит в областной филармонии. Молодой человек - немец. Он знаменит у себя на родине, и кое-кто его сравнивает с гениальным Иоганном Себастьяном Бахом. С произведения последнего и начался концерт.

В свою программу Крист включил также сочинения Д. Букстехуде, Ф. Мендельсона-Бартольди, М. Регера, Ф. Листа. Немецкий музыкант не владеет русским языком и на концерте не проронил ни слова. Лишь играл на органе и кланялся публике.

Фестиваль органной музыки будет проходить до 15 апреля. В его рамках пензенцев порадуют своим мастерством исполнители из Испании, Италии, Голландии, Латвии и России.