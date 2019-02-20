20.02.2019 | 16:32

В субботу, 23 февраля, в Литературном музее состоится премьера театрализованной литературно-музыкальной композиции «Натали». Она посвящена памяти поэта Александра Пушкина и приурочена к 220-летию со дня его рождения.

Зрители услышат романсы на стихи Пушкина, которые он посвятил жене - Наталье Николаевне Гончаровой.

«Долгие годы ведутся споры вокруг личности Натали, некоторые ей вменяют в вину гибель поэта, другие говорят, что не было бы гения Пушкина без его музы. Эта композиция, возможно, даст ответы на эти вопросы. Сам Пушкин говорил: «Жена моя прелесть, и чем долее я с ней живу, тем более люблю это милое, доброе создание, которого я ничем не заслужил перед богом», - сообщается на портале музеев Пензенской области.

Премьера состоится в 16:00.