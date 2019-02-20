Пензенское информационное агентство|18+|Среда|20 фев 2019|16:58
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-4oC
-3oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+0oC
+1oC
Завтра | Снег |
  74.68  |  $  65.86
 

Культура | В Литературном музее подготовили спектакль о жене Пушкина

20.02.2019|16:32
Печать

В субботу, 23 февраля, в Литературном музее состоится премьера театрализованной литературно-музыкальной композиции «Натали». Она посвящена памяти поэта Александра Пушкина и приурочена к 220-летию со дня его рождения.

Зрители услышат романсы на стихи Пушкина, которые он посвятил жене - Наталье Николаевне Гончаровой.

«Долгие годы ведутся споры вокруг личности Натали, некоторые ей вменяют в вину гибель поэта, другие говорят, что не было бы гения Пушкина без его музы. Эта композиция, возможно, даст ответы на эти вопросы. Сам Пушкин говорил: «Жена моя прелесть, и чем долее я с ней живу, тем более люблю это милое, доброе создание, которого я ничем не заслужил перед богом», - сообщается на портале музеев Пензенской области.

Премьера состоится в 16:00.

0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!