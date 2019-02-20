Иван Белозерцев посоветовал пензенцам хоть раз послушать орган

20.02.2019 | 09:56

Губернатор Иван Белозерцев призвал жителей региона посетить областную филармонию и насладиться звуками органа.

«Пензенский орган прекрасен. Живой звук дает совершенно иные впечатления. Всем рекомендую сходить и послушать хотя бы один раз», - написал он на своей странице в Instagram во вторник, 19 февраля.

15 февраля в областной филармонии открылся IV фестиваль органной музыки Penza Fest, который продлится до 15 апреля.

В рамках мероприятия запланировано 11 концертов с участием гостей из Германии, Франции, Латвии, Испании, Италии.

Первый органный концерт для широкой публики в Пензе состоялся в декабре 2013 года. Прозвучало знаменитое произведение Иоганна Себастьяна Баха. За органом находились два человека. Александр Новоселов играл, его помощник следил за общим состоянием музыкального инструмента и перелистывал страницы с нотами.

Стоимость конструкции - 250 миллионов рублей, ее создали немецкие мастера. Такими органы были и века назад, но сейчас в помощь исполнителю добавилась электронная начинка.