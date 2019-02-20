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Культура | Иван Белозерцев посоветовал пензенцам хоть раз послушать орган

20.02.2019|09:56
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Губернатор Иван Белозерцев призвал жителей региона посетить областную филармонию и насладиться звуками органа.

«Пензенский орган прекрасен. Живой звук дает совершенно иные впечатления. Всем рекомендую сходить и послушать хотя бы один раз», - написал он на своей странице в Instagram во вторник, 19 февраля.

15 февраля в областной филармонии открылся IV фестиваль органной музыки Penza Fest, который продлится до 15 апреля.

В рамках мероприятия запланировано 11 концертов с участием гостей из Германии, Франции, Латвии, Испании, Италии.

Первый органный концерт для широкой публики в Пензе состоялся в декабре 2013 года. Прозвучало знаменитое произведение Иоганна Себастьяна Баха. За органом находились два человека. Александр Новоселов играл, его помощник следил за общим состоянием музыкального инструмента и перелистывал страницы с нотами.

Стоимость конструкции - 250 миллионов рублей, ее создали немецкие мастера. Такими органы были и века назад, но сейчас в помощь исполнителю добавилась электронная начинка.

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Гость|20.02.2019 10:22|

Бесплатные билеты есть Товарищ?!?!?

Гость|20.02.2019 10:22|

Скольким детям за 250 млн. можно было подарить здоровье и жизнь?

Гость|20.02.2019 10:23|

penzainform.ru писал(a):

Иван Белозерцев посоветовал пензенцам хоть раз послушать орган
Могу посоветовать И.Белозерцеву послушать народ Пензенской области,и что этот народ думает о так называемых "инициативах" и "планах-проектах" губернатора.

Гость|20.02.2019 10:25|

Вот нет бы посоветовать асетра сочком половить.

Гость|20.02.2019 10:41|

Пгастите, а на каком слоге удагение имелось ввиду губегнатогом в слове огган?

Гость|20.02.2019 10:42|

Постройте хотя бы обещанный КРЕМАТРИЙ. На 19 год вроде обещали? Вот там можно и органную музыку в ритуальном зале послушать.

Гость|20.02.2019 10:42|

Сегодня, в полдень, будем слушать послание полового Органа))

Гость|20.02.2019 10:48|

Ой б... :))) А КТО СЛЫШАЛ, ЧТО ДЕЛАТЬ?

Гость|20.02.2019 10:52|

А чоооо вы ржёте. Губер молодец на хайпе в всегда. Ему канал надо на ютубе. Хайпажором ещё тем будет. Товарищ губер! Хаповать это Ваше. Жду канала я первый подписчик. Первый блогер губернатор уже Хайп :)

Имя: Гость
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