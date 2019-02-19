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Культура | В Пензе провели фестиваль патриотического танца

19.02.2019|14:44
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В Центре хореографического искусства прошел фестиваль патриотического танца «Спасибо деду за Победу». Классический, эстрадный, народный, бальный, современный - не было строгих требований. Любой танец хорош.

«Тематические номера о Великой Отечественной войне, о локальных войнах современности, номера, посвященные миру на земле, посвященные светлой детской тематике (мы тоже ее считаем патриотическим воспитанием), а также номера, построенные на фольклорном материале», - рассказал директор центра хореографического искусства Валерий Ануфриев.

Несмотря на то что это фестиваль, а не конкурс, присутствовало специальное жюри, члены которого оценивали скорее не мастерство танцоров, а воспитательное значение мероприятия.

«Я считаю, что это очень полезно для истории нашей родины: пусть дети знают своих дедов, прадедов, чем занимались, что выиграл войну именно Советский Союз, а не Америка», - отметила член жюри фестиваля Лидия Муленкова.

Участниками фестиваля стали воспитанники 30 хореографических коллективов, в возрасте от 5 до 18 лет.

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