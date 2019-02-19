19.02.2019 | 17:07

250-летию баснописца, публициста, поэта, драматурга Ивана Андреевича Крылова посвятили литературно-музыкальную программу для молодежи. На суд зрителей представили сценку из шутотрагедии «Подщипа (Трумф)».

Школьникам рассказали об интересных фактах из жизни Ивана Крылова, о талантах писателя, о том, как его имя связано с Пензенской областью.

«Чтобы люди знали историю культуры своего края. Иван Андреевич Крылов нам известен только как баснописец - он действительно был известным баснописцем, написал около 236 басен, - но его дарования этим не заканчиваются. Он действительно был всесторонне одаренным человеком», - рассказала специалист Объединения литературно-мемориальных музеев Пензенской области Татьяна Устимкина.

В литературном музее звучала и классическая музыка, которую очень любил Крылов. Для ребят сыграли произведения В. А. Моцарта, Л. ван Бетховена и Ф. Шуберта.