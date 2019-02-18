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Культура | В Пензе с презентацией нового альбома выступила группа «Ария»

18.02.2019|17:51
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Одна из немногих российских групп, достигших серьезного коммерческого успеха и популярности, причем не только у поклонников стиля хеви-металл, «Ария» вновь приехала в Пензу. На этот раз с презентацией нового альбома «Проклятье морей».

«Нам нравится энергетика, голос, смысл песен хороший», - поделилась горожанка.

«Давно уже слушаем с ребятами эту группу. Мы пришли просто поддержать ее, послушать новый альбом», - отметил мужчина.

За более чем 30-летнюю историю существования «Арии» группа сменила несколько вокалистов, экспериментировала в туре с симфоническим оркестром. Нынешние гастроли приурочены к выходу альбома «Проклятье морей». Они начались в Нижнем Новгороде 15 февраля.

Пензенские поклонники вошли в число тех, кто одними из первых услышали новые песни. В графике музыкантов не только российские города, но и зарубежные: планируются выступления в Германии, Эстонии и Франции.

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