18.02.2019 | 17:51

Одна из немногих российских групп, достигших серьезного коммерческого успеха и популярности, причем не только у поклонников стиля хеви-металл, «Ария» вновь приехала в Пензу. На этот раз с презентацией нового альбома «Проклятье морей».

«Нам нравится энергетика, голос, смысл песен хороший», - поделилась горожанка.

«Давно уже слушаем с ребятами эту группу. Мы пришли просто поддержать ее, послушать новый альбом», - отметил мужчина.

За более чем 30-летнюю историю существования «Арии» группа сменила несколько вокалистов, экспериментировала в туре с симфоническим оркестром. Нынешние гастроли приурочены к выходу альбома «Проклятье морей». Они начались в Нижнем Новгороде 15 февраля.

Пензенские поклонники вошли в число тех, кто одними из первых услышали новые песни. В графике музыкантов не только российские города, но и зарубежные: планируются выступления в Германии, Эстонии и Франции.