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Культура | Пензенцы побывали на концерте золотого тенора России Евгения Южина

18.02.2019|18:03
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На сцене городского центра культуры и досуга выступил «золотой тенор России». Так окрестили артиста из Санкт-Петербурга Евгения Южина в музыкальных кругах. В Пензе он частый гость.

«Мне кажется, это уже такая многолетняя дружба, настоящая, в самом лучшем проявлении ее. Как бы ни складывались обстоятельства вокруг, как бы ни складывалась ситуация экономическая, политическая и так далее, я все равно приезжаю сюда с удовольствием. Я знаю, что меня тут ждут и хотят видеть, слышать», - отметил певец.

На этот раз Евгений Южин привез сразу два концерта и объединил их в один специально для пензенской публики. «Орфеи XX века» - так он назвал свою программу.

В первой части звучали известные композиции, которые в свое время исполняли звезды оперной сцены, во второй - популярные эстрадные песни прошлого столетия.

По традиции аккомпанировал тенору русский народный оркестр «Пенза». Телеверсию выступления Евгения Южина можно будет увидеть в ближайшее время на 11 канале.

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