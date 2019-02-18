18.02.2019 | 18:32

Музыкой встречали «Героя», который возвращался. В холле Пензенского театра юного зрителя звучали старинные мелодии, которые должны были погрузить зрителей в атмосферу пьесы ирландского драматурга Джона Миллингтона Синга под названием «Герой».

Постановка 2016 года после перерыва вновь на сцене - в несколько переработанном виде. Ее исключили из репертуара из-за ухода одного из актеров, но режиссер Владимир Карпов возобновил показ, ведь спектакль полюбился зрителям и критикам, его признали лучшим на IX открытом фестивале «Виват, театр!».

«У нас была неделя репетиций, достаточно сложных, плотных. И сегодня у нас как второй день рождения. Я надеюсь, что как живой организм, как растущий организм, должен стать лучше спектакль. Мы прикладывали к этому все усилия», - рассказал Владимир Карпов.

Если «Герой» предназначен для зрителей от 16 лет, то для более юных театр готовит другую постановку - спектакль «Винни-Пух».