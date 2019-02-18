В последний день зимы пензенцев ждет весенний подарок. Его уже готовят два ансамбля - «Злато-Серебро» и «Миряне». Это будет совместный концерт сурских народно-эстрадных коллективов. Программа вечера очень насыщенная.
«Вспомнить зимние песни, которые поем три месяца всего лишь в году, и будут масленичные песни, весенние какие-то, песни о любви. Может быть, где-то погрустим, посмеемся, потанцуем», - рассказала солистка ансамбля «Злато-Серебро» Наталья Мещерякова.
Концерт будет словно мостиком от суровых холодов к теплым дням. Это уже не первое совместное выступление ансамбля русской этнической музыки «Миряне» и «Злата-Серебра». Тем более есть повод.
«Нам зима-то надоела, всю соломушку поела, и сенцо, и бренцо, золотое кольцо. Принеси ты нам и соху, и борону, и зеленую траву. Очень хотим весну!» - пожелала солистка.
Концерт состоится 28 февраля в областной филармонии, начало в 18:30.
ЖИВУ ПО СОСЕДСТВУ
ТОЛЬКО ДЕТИ ИМЕЮТ ПРАВО ЗАНИМАТЬСЯ ЗА СЧЁТ БЮДЖЕТА!ВСЕХ ОСТАЛЬНЫХ,ЧТО ПРИСЕЛИ НА НАРОДНЫЙ КОШЕЛЁК, НА УБОРКУ СНЕГА С 8-00 ДО 17-00.ВЕЧЕРОМ ХОББИ.