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Культура | Ансамбли «Злато-Серебро» и «Миряне» готовят совместный концерт

18.02.2019|18:48
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В последний день зимы пензенцев ждет весенний подарок. Его уже готовят два ансамбля - «Злато-Серебро» и «Миряне». Это будет совместный концерт сурских народно-эстрадных коллективов. Программа вечера очень насыщенная.

«Вспомнить зимние песни, которые поем три месяца всего лишь в году, и будут масленичные песни, весенние какие-то, песни о любви. Может быть, где-то погрустим, посмеемся, потанцуем», - рассказала солистка ансамбля «Злато-Серебро» Наталья Мещерякова.

Концерт будет словно мостиком от суровых холодов к теплым дням. Это уже не первое совместное выступление ансамбля русской этнической музыки «Миряне» и «Злата-Серебра». Тем более есть повод.

«Нам зима-то надоела, всю соломушку поела, и сенцо, и бренцо, золотое кольцо. Принеси ты нам и соху, и борону, и зеленую траву. Очень хотим весну!» - пожелала солистка.

Концерт состоится 28 февраля в областной филармонии, начало в 18:30.

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Гость|18.02.2019 19:09|

ЖИВУ ПО СОСЕДСТВУ

ТОЛЬКО ДЕТИ ИМЕЮТ ПРАВО ЗАНИМАТЬСЯ ЗА СЧЁТ БЮДЖЕТА!ВСЕХ ОСТАЛЬНЫХ,ЧТО ПРИСЕЛИ НА НАРОДНЫЙ КОШЕЛЁК, НА УБОРКУ СНЕГА С 8-00 ДО 17-00.ВЕЧЕРОМ ХОББИ.

Гость|18.02.2019 19:12|

Казаков плясунов первым рылом на уборку снега!

Гость|18.02.2019 19:16|

ЖИВУ ПО СОСЕДСТВУ......молодца,как всегда на боевом посту....АТУ их всех АТУ)))

Гость|18.02.2019 19:36|

Ужас какой! Опять чтоли?

Какие злато серебро? Какие миряне?

Нас за идиотов держат?

Гость|18.02.2019 20:06|

А "уважаемые люди" подпевают Кадышевой "Ах судьба моя судьба". Ждем ремейка.

Гость|18.02.2019 20:08|

Эти миряни даже в детсад приезжали полная бездарность и с рыла 130рублей сволочи.

Имя: Гость
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