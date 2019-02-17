17.02.2019 | 11:55

Принесли стулья откуда только можно - и все равно мест хватило не всем, но кое-кто решил стоять до конца. Аншлаг - в малом зале библиотеки имени Лермонтова.

Пел хор «Душа России». Концерт был посвящен 80-летию Сурского края. Самодеятельные артисты выступали в рамках проекта «Филармония в библиотеке».

«Мне бы хотелось, чтобы были отражены произведения наших пензенских авторов (конечно же, Октября Гришина), русские народные песни обязательно будут в программе», - пообещала куратор проекта «Филармония в библиотеке» Мария Федотова.

Нина Жирнова в 2019-м отмечает юбилей своей творческой деятельности. 25 лет назад она пришла в коллектив, многому научилась и ни о чем не пожалела.

«Нас это сближает, понимаете? Мы находим в своем хоре как бы удовлетворение. Мы приходим как родные люди, и мы от этого, можно сказать, молодеем», - призналась участница хора «Душа России».

На протяжении часа звучали патриотические песни в самом большом книгохранилище региона.