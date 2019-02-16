16.02.2019 | 18:14

Маэстро Эрвин Вирсинга открыл своим выступлением IV фестиваль органной музыки Penza Fest. В городе на Суре голландец уже однажды бывал.

«Я вспоминаю, как впервые приехал в Пензу четыре года назад и играл на этом великолепном органе. Тогда у меня было два концерта в один день. Потрясающая публика. Принимали меня очень хорошо», - рассказал органист.

Вирсинга - автор органных переложений множества известных оркестровых и фортепианных сочинений. Музыкант постоянно гастролирует по Европе, Корее и Японии.

В последние годы часто бывает и в России, в том числе благодаря фестивалю, проходящему на Сурской земле. В этот раз в рамках меропоприятия запланировано 11 концертов с участием гостей из Германии, Франции, Латвии, Испании, Италии.

«Мы ожидаем более двух тысяч пензенцев. Это говорит о том, что не ослабевает интерес к органной музыке, более того, он усиливается», - отметила заместитель директора ГАУК «Пензаконцерт» Любовь Сычева.

Фестиваль органной музыки Penza Fest завершится 15 апреля.