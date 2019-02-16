Пензенское информационное агентство|18+|Суббота|16 фев 2019|18:59
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+0.02oC
+0.02oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-2oC
-1oC
Завтра | Снег |
  75.25  |  $  66.70
 

Культура | В филармонии открылся IV фестиваль органной музыки Penza Fest

16.02.2019|18:14
Печать

Маэстро Эрвин Вирсинга открыл своим выступлением IV фестиваль органной музыки Penza Fest. В городе на Суре голландец уже однажды бывал.

«Я вспоминаю, как впервые приехал в Пензу четыре года назад и играл на этом великолепном органе. Тогда у меня было два концерта в один день. Потрясающая публика. Принимали меня очень хорошо», - рассказал органист.

Вирсинга - автор органных переложений множества известных оркестровых и фортепианных сочинений. Музыкант постоянно гастролирует по Европе, Корее и Японии.

В последние годы часто бывает и в России, в том числе благодаря фестивалю, проходящему на Сурской земле. В этот раз в рамках меропоприятия запланировано 11 концертов с участием гостей из Германии, Франции, Латвии, Испании, Италии.

«Мы ожидаем более двух тысяч пензенцев. Это говорит о том, что не ослабевает интерес к органной музыке, более того, он усиливается», - отметила заместитель директора ГАУК «Пензаконцерт» Любовь Сычева.

Фестиваль органной музыки Penza Fest завершится 15 апреля.

0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!