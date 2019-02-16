16.02.2019 | 16:15

Сотрудники картинной галереи готовы подарить пензенцам «Золотой поцелуй» - так называется новая экспозиция, которая открылась в учреждении культуры.

«Это выставка, на которой представлено 70 репродукций художников-модернистов рубежа XIX - начала XX века - Густава Климта, Анри де Тулуз-Лотрека, Альфонса Мухи и Эгона Шиле. Главной пронзающей нитью, главной нотой этой выставки, главным звучащим аккордом будет образ энергии любви, энергии женского начала, которой пронизаны работы каждого из четырех художников», - рассказал заведующий отделом современного искусства Пензенской картинной галереи Дмитрий Бушмин.

Вернисаж привезли из Москвы. Основной работой экспозиции специалисты считают картину Густава Климта «Поцелуй».

«Она является одной из самых важных в его «золотом периоде». Этот период принес художнику огромную популярность. Он придумал добавлять в свои работы настоящее золото, за счет чего стал появляться такой красивый в оригинале золотистый фон», - пояснила специалист Пензенской картинной галереи Милена Месечан.

Репродукции шедевров европейских художников-модернистов будут находиться в Пензе до середины марта.