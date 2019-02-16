16.02.2019 | 11:19

В воскресенье, 17 февраля, в 17:00 зрители Пензенского театра юного зрителя вновь увидят спектакль «Герой», который в 2016 году был признан лучшей постановкой IX открытого фестиваля «Виват, театр!».

«Герой» - комедия ситуаций, которую художественный руководитель ТЮЗа Владимир Карпов поставил по пьесе классика ирландской драматургии Джона Миллингтона Синга.

Зрители увидят спектакль в обновленном виде. 17 февраля состоятся сразу две актерские премьеры: роль крестьянской девушки Сары Тэнзи впервые исполнит Мария Путютина, а в роли старика Мехоуна, отца главного героя, выступит Денис Рогожников.

«В спектакле также заняты Ирина Дрожжилова, Марина Кинге, Людмила Лещенко, Екатерина Гузеева, Юлия Карпова, Вячеслав Копенкин, Дарья Куклева, Юрий Савин, Сергей Тельнов, Никита Хайкин, Дмитрий Ширин», - сообщили в ТЮЗе.