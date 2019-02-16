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Культура | Дуэт педагогов школы искусств отметил юбилей концертом «В кругу друзей»

16.02.2019|15:56
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Музыкальному дуэту педагогов детской школы искусств № 12 города Пензы Маргариты Щекиной и Елены Косаревой исполнилось пять лет. Дату дамы решили отметить концертом в кругу друзей. Так они и назвали свой творческий вечер.

«Вместе работали и слились в творческом порыве», - рассказала Маргарита Щекина.

«Было интересно детям что-то предложить послушать, как мастер-класс даже», - добавила Елена Косырева.

В программе были любимые произведения, которые преподавательницы исполняли в течение пяти лет совместной творческой деятельности: А. Н. Цфасман, Ф. Пуленк, К. И. Андерсен, М. Л. Таривердиев и другие.

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